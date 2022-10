A Liga propôs que o Arouca-Sporting fosse adiado, em virtude do jogo decisivo dos leões contra o Eintracht Frankfurt, da última jornada da fase de grupos da Champions. No final do encontro contra os arouquenses, Ruben Amorim revelou que recusou a proposta do organismo que tutela a competição e explicou o motivo.



«O jogo não foi alterado porque não podem dizer para alterar 48 horas antes quando o nosso acabou mais cedo. Esse querer alterar da Liga para ficar um bocado bem... nós não íamos alterar o nosso planeamento porque mexia com o planeamento do Mundial. Confio no Dário [Essugo], confio no Nazinho e em todos. Podíamos claramente ter vencido. Fui eu que disse para o jogo não ser alterado porque já tinha dito a alguns jogadores que seriam titulares. Era o mesmo que dizer: 'amigos, vamos esperar que os outros descansem'. Confio em todos. A responsabilidade é minha. Quem entrou, teve qualidade e empenho. Pedi para não alterarem o jogo porque não podemos fazer alterações 48 horas antes. Era em cima da hora, nem sabíamos se o Arouca aceitava. Mais valia manter o nosso plano, seguir com a cabeça no jogo e dizer aos jogadores que contamos com todos. Foi essa a razão para o jogo não ter sido alterado. Era uma coisa em cima da hora que nem estava bem expllicada. Já sabemos como estas coisas são», referiu, na sala de imprensa do Municipal de Arouca.



Recorde-se que o Sporting parte para a última jornada do grupo D da Liga dos Campeões com 7 pontos, os mesmos que o Eintracht Frankfurt. Já o Tottenham é líder com 8 enquanto o Marselha é último com seis pontos.



Os leões recebem os alemães às 20h00 da próxima terça-feira, em Alvalade.