Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações na sala de imprensa do Municipal de Arouca, após a derrota por 1-0 contra os arouquenses, em jogo da 11.ª jornada da Liga:



Falta de eficácia explica o resultado? Explica hoje e em outros jogos. Não conseguimos marcar e nas poucas oportunidades que concedemos, sofremos. Estivemos sempre por cima do jogo e não conseguimos marcar. Depois sofremos numa bola parada.



Temos de pensar no próximo jogo. O que interessa é ganhar e ganhar jogos de forma consecutiva, mas não temos conseguido. Tem faltado consistência, sobretudo nos jogos fora, o que não é normal.»



[Sobre as seis alterações na equipa]:



«Não foi por aí. O Dário criou e defendeu bem assim como o Nazinho. Não foi por causa das alterações. Tivemos mais do que oportunidades para ganhar. Não teríamos a dinâmica que tivemos com os jogadores que têm jogado mais. Não foi claramento por quem jogou. Quem jogou esteve bem.



A derrota tem o peso de sempre. Temos sempre de ganhar caso contrário, voltamos aos mesmos problemas. Já demos a volta uma vez, duas vezes e estamos a cair na mesma situação. Está a tornar-se numa época difícil, mas podemos sempre dar a volta.



O terreno não estava muito bom, mas conseguimos rodar bem a bola e criámos oportunidades. Não tínhamos criado oportunidades se houvesse insegurança com bola. A transição no lance do pontapé de canto foi depois de um mau passe do Pote. Na parte final o relvado levantou um bocadinho e criou dificuldades, mas não foi por aí.»