O Sporting está no quarto lugar da Liga ao fim de 11 jornadas, mas pode acabar a ronda no sétimo lugar. O líder Benfica está a 12 pontos enquanto o FC Porto, segundo classificado, tem mais quatro pontos que os leões.



Apesar do mau momento na Liga, Ruben Amorim sublinhou que não está preocupado com o cargo que ocupa e admitiu sentir «frustração» pelos resultados.



«Não se coloca em causa a minha capacidade de continuar a trabalhar. Fico muito frustrado, não estava habituado a perder. Não podemos ter esta inconsistência. Sei a profissão que tenho, não estou preocupado com o meu lugar. O meu objetivo é preparar a equipa para o próximo jogo. Sou muito objetivo nisso. Falamos sempre do mesmo. No fim do campeonato faremos uma avaliação. Sei bem a exigência que me é pedida e o quanto exijo de mim. Não sofro porque os adeptos estão tristes ou desanimados. Mexe com toda a gente no Sporting. Mas fico triste porque não conseguimos ganhar e a responsabilidade é minha mais do que do presidente, dos jogadores ou do Viana», começou por dizer, na sala de imprensa do Municipal de Arouca.



«Sei que os adeptos não estão contentes, mas no fim da época faremos a nossa avaliação e não haverá problema em relação a isso. Tenho sempre forças para dar a volta porque já dei a volta a situações mais complicadas na vida. E isto é futebol», acrescentou ainda.



Lembre-se que o Sporting perdeu em Arouca por 1-0. João Basso marcou o único golo do encontro aos 47 minutos.