O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, após a vitória do FC Porto frente ao Nacional (4-2), nos oitavos de final da Taça de Portugal:

[Jogo mais difícil do que o esperado?] «Entrámos de forma fantástica, fizemos uma grande primeira parte, com situações suficientes para termos um resultado diferente. Nacional empatou no primeiro remate à nossa baliza. Depois fizeram o 2-1, mas continuámos sempre a atacar. Acho que foi isso. Muitas ocasiões, contra uma equipa que tentou defender o melhor possível e que foi sempre perigosa nos ataques rápidos. Nós com uma reação à perda da boa. Num ou noutro momento não estivemos tão bem. Foi um jogo muito bom e de grande qualidade da minha equipa. Foi um jogo um pouco estranho. O Nacional foi muito eficaz e se nós fossemos eficazes o resultado podia ter sido histórico.

Tudo aquilo que é o trabalho coletivo a equipa foi muito solidária. Há um ou outro erro individual que nos tem castigado. Mas nada de preocupante, estamos com um espírito fantástico. Todos os jogadores que entram são uma mais-valia. Foi um esforço maior do que aquele que pensava.

[Preocupação extra por causa do prolongamento?] Não. Preferia não ter ido a prolongamento, mas não. Agora é fazer um grande jogo e ganhar contra o Benfica.»