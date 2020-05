Sérgio Conceição afirmou esta quinta-feira que há «alguns exageros» nas medidas que estão a ser implementadas para a retoma da I Liga, que foi suspensa por causa da pandemia da covid-19.

«O futebol tem de ser um exemplo para toda a gente e o reiniciar do campeonato tem de ser visto desta forma», disse o técnico do FC Porto num direto no Instagram com o humorista Pedro Neves.

«Há alguma politiquice nisto tudo, não sou de meias palavras, e vou ter oportunidade de partilhar este meu sentimento com as pessoas no momento apropriado, conferência ou algo assim, em que possa exprimir a minha opinião», prosseguiu o treinador.

«Não podemos dissociar o que é o desporto do resto das pessoas. Temos de olhar para a Direção-Geral da Saúde (DGS), para tudo aquilo que são os compromissos que as pessoas têm de assumir, regras perante a pandemia, mas não podemos fazer do futebol algo de extraterrestre, nomeadamente com controlo absolutamente fora do normal», apontou.

«Acho que toda a gente deve estar controlada, deve precaver-se, cumprir regras de higienização, mas normalmente, como chefes de famílias, como pais, como os cidadãos normais têm. Não podemos é exagerar», frisou Sérgio Conceição, adiantando: «O futebol pode ser exemplo positivo, com o tempo vão saber de alguns exageros que se estão a cometer com esta retoma.»

«Sou a favor da retoma, de jogar as últimas jornadas, final da Taça, mas com algum equilíbrio. Acho que aqui o futebol está em desequilíbrio. Estou a entrar em alguma politiquice. Mas isto é o que eu penso e é o que eu vou dizer daqui a três ou quatro dias na conferência de imprensa antes do jogo com o Famalicão», disse ainda o treinador do FC Porto.