A expulsão de Pepe e o descontrolo emocional do FC Porto foi tema na conferência de imprensa de Sérgio Conceição, que serviu de antevisão à receção ao Famalicão, deste sábado.

«De nervo, gosto. Estar ligado ao jogo é fundamental. Agora, irritação com aquilo que não podemos controlar só nos prejudica. Não nos leva a nada. Isso os jogadores têm de entender», começou por dizer Conceição, no Olival, para logo de seguida elogiar o capitão, que viu cartão vermelho direto por protestos na derrota frente ao Vitória, na última jornada:

«Infelizmente, só se valoriza uma parte. Vão passar muitos anos e não vai haver outro Pepe. Com 41 anos alguém tão competente, tão competitivo, com tanta qualidade que demonstra. Vive o jogo com muita emoção, muita paixão. Tem uma carreira longa, com três Ligas dos Campeões conquistadas, e ainda consegue contra o Estoril estar tão dentro do jogo que pode cometer um excesso. Estou a falar do Pepe, mas o Cristiano Ronaldo ainda há pouco tempo foi expulso. Devíamos dar graças a Deus por ter gente desta e a oportunidade de conviver com eles. Com o Eusébio estive na seleção, com o nosso Bibota [Fernando Gomes] também convivi, mas não joguei com eles. Gostaria de durar mais 140 anos para apanhar de vez em quando uma figura dessas. Estou a viver a história com o Pepe. E consegui com o Cristiano.»

O FC Porto defronta o Famalicão este sábado, a partir das 18 horas. Poderá acompanhar o jogo AO MINUTO no Maisfutebol.