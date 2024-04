Fábio Cardoso é baixa certa para a receção do FC Porto ao Famalicão, agendada para este sábado, a contar para a 29.ª jornada da Liga.

Em conferência de imprensa, Sérgio Conceição confirmou isso mesmo e falou sobre Zé Pedro, central que poderá ser chamado novamente à titularidade, dada também a ausência de Pepe.

«O Zé Pedro faz parte da equipa, do grupo de trabalhado. Tem alternado com a equipa B. tem evoluído de uma forma muito positiva, tem feito um trabalho muito interessante, confiamos nele», começou por dizer o técnico dos dragões.

«Faz parte do leque de centrais da primeira equipa. Não jogando, é importante para a equipa B. Estamos contentes com os centrais, amanhã [sábado] jogarão aqueles que eu achar, posso fazer uma adaptação, vamos ver», acrescentou.

Pepe não poderá jogar depois de ter sido expulso diante do Vitória de Guimarães, mas Conceição garantiu que o internacional português manteve o compromisso nos últimos dias.

«Como reagiu? Apresentando-se como um dos primeiros para trabalhar, sempre com a mesma ambição, não houve diferença no comportamento. Claro que o estado de espírito, depois de uma derrota e de uma situação destas, não é o melhor, mas isso faz parte. O que para nós não é novidade nenhuma é darem mais ênfase, mas não há caso. É habitual, é a imagem do que foi a época e não posso falar mais, se não levo um processo», concluiu.