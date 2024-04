Wendell chegou à marca redonda de 100 jogos pelo FC Porto na derrota com o Vitória de Guimarães, mas, apesar do mau resultado, enalteceu o registo importante num clube da dimensão dos dragões.

«Agradeço a Deus pela oportunidade de estar num grande clube, de estar feliz e de chegar a esta marca histórica num clube tão gigante como é o FC Porto. É um momento de felicidade», afirmou, em declarações aos órgãos de comunicação dos portistas.

«É uma marca num clube muito grande e tradicional na Europa e no mundo inteiro. Deixa-me muito feliz», completou.

O internacional brasileiro escolheu ainda a goleada desta temporada ao Benfica, no Dragão, como o melhor momento com a camisola do FC Porto. «O último Clássico [5-0] contra o Benfica. Foi um jogo histórico, onde sentimos tudo o que é o FC Porto. Consegui fazer um golo também. É o jogo mais marcante para mim no FC Porto.»

A presente época já é a melhor de Wendell no FC Porto, ao nível de golos e assistências. O brasileiro marcou em quatro ocasiões e deu três passes para golo, em 29 jogos.