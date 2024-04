André Villas-Boas apresentou esta quinta-feira os três nomes para a comissão executiva do FC Porto, caso vença as eleições do próximo dia 27 de abril.

José Luís Andrade ficará responsável pelas áreas Jurídica e de Relações Internacionais, Tiago Madureira estará encarregue das áreas de Negócio e Expansão Internacional da marca e João Borges assumirá a responsabilidade das Operações.

«Esta é uma direção escolhida para que possa olhar para o futuro e traçar o caminho para a recuperação do FC Porto», começou por dizer Villas-Boas perante uma sala cheia na sede de candidatura, na Boavista.

«É uma Direção para que possa olhar para o futuro e traçar o caminho para a recuperação do FC Porto. Trazem a experiência e competência que se quer para este FC Porto renovado. Em qualquer organização representam uma enorme mais-valia. Estou certo que darão o melhor de vocês para fazer deste clube o melhor de todos», acrescentou ainda Villas-Boas.

José Luís Andrade (44 anos, socio nº 9.873), é atual diretor jurídico e membro da liderança executiva da Associação Europeia de Clubes (ECA), onde chefia o departamento jurídico e é responsável por todas as questões jurídicas e de governança envolvendo a ECA. Por sua vez, Tiago Madureira (42 anos, sócio número 11.033) já fez parte do departamento de marketing do SC Braga, tendo transitado em 2014 para a Liga Portugal onde liderou, entre outras, a área do Marketing, Comercial, Comunicação e Conteúdos. Chegou a Diretor Executivo da instituição, cargo que ocupou nas últimas três temporadas, tendo sido também Membro do Conselho de Administração da Liga Centralização, dossier que liderou até à data da sua saída da Liga Portugal. Já João Borges (44 anos, sócio 77.872) é economista, tendo exercido funções como auditor na Deloitte e como diretor no Banco Carregosa, e terá como prioridade a eficiência operacional dos diversos departamentos, assegurando uma gestão otimizada em todo o clube.

Estes três nomes, em conjunto com José Pedro Pereira da Costa, irão integrar a comissão executiva da SAD, caso André Villas-Boas seja eleito presidente.