A final-four da Liga dos Campeões de hóquei em patins vai ser composta apenas por equipas portuguesas. Além do FC Porto, que vai defender o título, o Sporting, o Óquei de Barcelos e a Oliveirense também asseguraram presença na fase seguinte da prova.

As meias-finais vão decorrer a 11 de maio, no Pavilhão Rosa Mota. O FC Porto vai defrontar o Sporting, enquanto os barcelenses vão medir forças com a equipa de Oliveira de Azeméis.

Quanto aos jogos dos «quartos», depois de um triunfo por 4-1 em casa, os leões foram ao reduto do Barcelona perder por 5-4, suficiente para passar.

Já o Óquei de Barcelos, que tinha vencido o Benfica na primeira mão (4-2), goleou agora os encarnados na Luz, por 5-1.

Os dragões, já haviam vencido por 4-1 em Itália em casa do Amatori Lodi e agora impuseram-se por 9-4, enquanto a Oliveirense, que tinha conseguido 4-4 em Itália ante o Trissino, venceu por 8-5.