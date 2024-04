No regresso da competição de clubes – depois do Torneio de Mountreux – a disputa pela liderança da Liga segue ao rubro. Na 22.ª jornada da Fase Regular, o FC Porto triunfou na visita ao vizinho Carvalhos, já despromovido, por 1-10.

Apesar da goleada, o marcador apenas foi inaugurado a quatro minutos do intervalo, por Carlo Di Benedetto. Embalado pelo capitão, Eduardo Lamas dobrou a vantagem. Na resposta, Tiago Belchior reduziu (1-2).

No segundo tempo, Rafa Costa e Carlo Di Benedetto afastaram as aspirações do Carvalhos. O hat-trick de Di Benedetto ficou consumado a 20 minutos do final, de livre direto (1-5).

Até final, Roc Colomer, Telmo Pinto – em dose dupla – juntaram-se à lista de marcadores. Pelo meio, Carlo Di Benedetto assinou a «manita», anotando o oitavo e décimo golo dos dragões.

Após uma partida escassa em faltas (5-4) – e sempre de sentido único – os dragões permanecem na liderança da Liga, com 55 pontos, mais um face ao Sporting.

Na próxima jornada, o FC Porto recebe o Sp. Tomar (5.º), num duelo agendado para as 18h de 14 de abril (domingo). Quanto ao Carvalhos, o «lanterna vermelha», que anota um ponto, visita no próximo sábado, às 16h, o Sporting (2.º).

Ferran Font salva Sporting em Turquel

Na «aldeia do hóquei», o Sporting sofreu para triunfar sobre o Turquel (4-8). Até porque os anfitriões adiantaram-se no resultado, ao fim de oito minutos, por Tiago Mateus. Numa noite inspirada, o Turquel contou com o guardião Diogo Almeida para travar o livre direto de João Souto, antes de Toni Pérez repor a igualdade.

Já dentro dos últimos 10 minutos do primeiro tempo, Tiago Mateus bisou e Xavier Lourenço ampliou a vantagem (3-1). Na resposta, Ferran Font, em dose dupla, repôs a igualdade, em menos de um minuto. Por isso, aquando da pausa, prevalecia a igualdade a três golos.

No segundo tempo, o Sporting surgiu renovado, na sua verdadeira fórmula e lançou Ferran Font para uma exibição brilhante. Ao terceiro e décimo minuto, o espanhol completou o «póker» (3-5).

Face à resposta dos anfitriões, por Vasco Luís (4-5), os leões sentenciaram o encontro por – quem mais?! – Ferran Font e Henrique Magalhães (4-7).

A 13 segundos da buzina final, Ferran Font – à semelhança de Di Bendetto, do FC Porto – assinou a «manita».

Os leões seguem no segundo posto, com 54 pontos. Segue-se a receção ao Carvalhos, na tarde de sábado (15h).

Por sua vez, o Turquel segue «aflito» no 13.º lugar, com 18 pontos, em igualdade com o Famalicense (12.º). A linha de água está a dois pontos, onde permanece o Murches (11.º), «rival» que se segue no calendário do Turquel. Duelo agendado para as 16h de sábado,

Oliveirense fecha pódio

Entretanto, em Oliveira de Azeméis, a Oliveirense levou a melhor sobre o Murches, por 7-1. Ao terceiro minuto, Bruno Di Benedetto inaugurou as hostilidades, lançando os anfitriões na liderança do marcador. Num primeiro tempo morno, o 2-0 apenas surgiu a oito minutos do intervalo, desta feita por Franco Platero.

A etapa complementar foi inaugurada pela 10.ª falta do Murches, o que permitiu a Lucas Martínez ampliar a vantagem, na conversão de um livre direto. Cinco minutos volvidos, o argentino repetiu a receita e bisou (4-0).

Nos derradeiros 10 minutos, Diogo Abreu e Facundo Navarro juntaram-se à ficha de goleadores, confirmando a goleada. A (tímida) resposta do Murches foi assinada por José Costa, a dois minutos da buzina final.

Antes, Tomás Moreira viu o penálti ser defendido pelo internacional português Xano Edo. E foi de penálti que a Oliveirense, a 1:25 do fim, fechou a contagem. Diogo Abreu assinou o 7-1.

Ao cabo de 17 triunfos em 22 jornadas, a Oliveirense é terceira, com 52 pontos. Segue-se a visita ao Valongo (7.º), agendada para as 18h30 de 14 de abril (domingo).

Por sua vez, o Murches permanece no 11.º lugar, com 20 pontos, em igualdade com o Hóquei Braga (10.º) e com mais dois pontos face ao Famalicense (12.º), a primeira equipa abaixo da linha de água.

Para fechar esta 22.ª jornada, o Sp. Tomar recebe o Benfica às 18h deste domingo. As águias são quartas, com 47 pontos, mais quatro face ao adversário desta ronda, que ocupa o quinto posto.

Restam seis jornadas para encerrar a Fase Regular. Oito equipas seguem para os play-offs, duas acompanharão o Caravalhos na queda para a II Liga.

Outros resultados:

Juventude Pacense 2-4 Valongo

Riba D’Ave 2-1 Hóquei Braga

Óquei Barcelos 4-2 Famalicense