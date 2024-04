Alejandro Domínguez vai sair do cargo de treinador da equipa de hóquei em patins do Sporting no final da época, confirmou o clube, em comunicado, ao final da noite de terça-feira.

Em comunicado, os leões explicam que Domínguez sai «por motivos pessoais» e vai regressar a Espanha.

«O Sporting Clube de Portugal e o treinador da equipa principal de hóquei em patins, Alejandro Domínguez, chegaram a acordo para a saída amigável do técnico. Domínguez deixa o clube no final da presente temporada por motivos pessoais, regressando a Espanha», refere o Sporting, em nota oficial.

O técnico argentino de 53 anos cumpre a segunda época ao comando dos leões, depois de ter treinado o Benfica entre dezembro de 2018 até à época 2020/21.