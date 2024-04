No fecho da 22.ª jornada da Fase Regular da Liga, o Benfica triunfou no reduto do Sp. Tomar, por 2-4. Neste duelo entre vizinhos na tabela – quarto e quinto, respetivamente – foram os anfitriões que abriram a contagem, ao fim de três minutos. Assistido por Pedro Martins, Filipe Almeida assinou o 1-0.

A resposta do Benfica tardou, mas chegou, 15 minutos depois. José Miranda encarregou-se de repor a igualdade, quando restavam 6:35 minutos para o intervalo.

No segundo tempo, os comandados de Nuno Resende não perderam tempo e, ao cabo de um minuto e meio, completaram a reviravolta, por Gonçalo Pinto. Por fim na mó de cima, o português bisou, quatro minutos mais tarde.

A estocada final ficou ao encargo de Lucas Ordoñez, na conversão de um penálti.

Depois de uma entrada fulgurante, o Sp. Tomar apenas voltou ao leme do encontro nos derradeiros minutos. Com três minutos para o fim da partida, Gonçalo Neto reduziu (2-4).

O triunfo permite ao Benfica consolidar o quarto lugar, com 50 pontos, menos cinco que o FC Porto, que segue como líder. Pelo meio estão Sporting (2.º) e Oliveirense (3.ª).

No calendário das águias segue-se a receção ao Riba D’Ave (8.º), agendada para as 18h30 de domingo.

Quanto ao Sp. Tomar, continua como quinto, com 43 pontos. Na próxima ronda, visita o FC Porto, às 18h de sábado.