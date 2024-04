Em sábado de dérbi lisboeta, o Benfica venceu o Sporting, por 94-74, no Pavilhão da Luz, em jogo da 19.ª jornada da liga de basquetebol.

A equipa da casa começou mais forte e saiu por cima no primeiro período, mesmo que pela margem mínima, conseguiu garantir um 21-20.

Relativamente ao segundo período, as águias entraram melhor e ganharam larga vantagem nos primeiros dois minutos, ficando com uma distância de sete pontos para o adversário. Com o correr do relógio, a superioridade do Benfica manteve-se e o árbitro apitou para intervalo com um largo 46-36.

Com a frescura da pausa, as duas equipas voltaram à quadra com vontade de garantir a vitória frente ao rival eterno, mas as águias vieram melhor.

No terceiro período é que tudo começou a descambar para os leões, o Benfica entrou muito forte e a quatro minutos do fim já quase vencia por uma diferença de 20 pontos, com o marcador a mostrar um 64-47.

Nota de pesar para Eddie Ekiyor, que saiu lesionado, a ter de sair de campo com a ajuda de colegas, mas deu força aos leões, que começaram a aproximar-se do Benfica. O período terminou com um 71-56.

Começado o quarto e último período, o Benfica voltou a estar por cima e depois de muita luta conseguiu garantir a vitória, por 94-70.

Destaque para a exibição dos bases do Benfica, com Aaron Broussard a marcar 16 pontos, dois ressaltos e duas assistências, e de Toney Douglas, que marcou 15 pontos, três ressaltos e duas assistências.

No lado do Sporting, destaque para o jogo de Marvin Clark Jr, que apontou 13 pontos, oito ressaltos e quatro assistências, e de Rasaq Yussuf, que marcou 12 pontos, duas assistências e dois ressaltos.

Com esta vitória, e com apenas três jogos na fase regular por disputar, os encarnados sobem provisoriamente à liderança do campeonato, ficando espera de um resultado negativo no jogo do FC Porto, que defronta o AD Galomar no domingo, às 15h.