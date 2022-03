Sérgio Conceição mal disposto?

Por vezes, sim. Os adeptos já o sabem e o próprio treinador tem plena consciência disso, a ponto de partilhar uma história no final da conferência de imprensa de antevisão do dérbi frente ao Boavista.

«No outro dia, encontrei um adepto do FC Porto numa bomba de gasolina e ele pediu-me para tirar uma fotografia. Eu fiz um pequeno sorriso, ele parou e disse-me: "Ó mister, assim não, vão pensar que é montagem." Os adeptos já têm essa ideia de mim. Por isso tenho sempre cara de mau, de arrogante», afirmou o treinador portista entre sorrisos.

O FC Porto defronta o Boavista, no Estádio do Bessa, este domingo, a partir das 20h45, em jogo da 27.ª jornada da Liga Portuguesa. Pode seguir o dérbi da Invicta AO MINUTO no Maisfutebol.