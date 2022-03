Destaque nos últimos jogos do FC Porto, Pepê tem-se revelado cada vez mais um verdadeiro reforço da equipa.

O extremo brasileiro, que chegou no início da temporada do Grémio de Porto Alegre, evoluiu em particular sem bola e defensivamente ao longo da temporada e tem ganhado preponderância na equipa, sobretudo desde a saída de Luis Díaz.

Conceição concorda com a análise, mas sobre outros reforços chegados no inverno explica que nem sempre há tempo para um crescimento rápido.

«O grande problema aqui é que temos de ganhar ou ganhar. Com o empate em Lyon houve muita gente já a barafustar. Faço o onze a pensar em ganhar. Quando achar que os reforços estão aptos e tiverem conhecimento daquilo que considero serem as dinâmicas da equipa, aí, terão o seu tempo. Agora, rebuçados, não dou. Por ser um reforço e haver gente com muita expetativa para o ver… Isso não faço. Aliás, preferia agarrar nas minhas malinhas e ir embora», concluiu.

O FC Porto defronta o Boavista, no Estádio do Bessa, este domingo, a partir das 20h45, em jogo da 27.ª jornada da Liga Portuguesa. Pode seguir o dérbi da Invicta AO MINUTO no Maisfutebol.