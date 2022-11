Há cerca de um ano, em janeiro, o FC Porto liderava o campeonato nacional e Luis Díaz brilhava de dragão ao peito.

O internacional colombiano acabou por sair nesse mercado de inverno para o Liverpool e Sérgio Conceição não escondeu o desagrado com a opção da SAD portista: o técnico falou mesmo em «refazer objetivos».

Ora, só no último mês, os dragões anunciaram a renovação de contrato de seis jogadores: Diogo Costa, Pepê, Zaidu, João Mário, Evanilson, Zaidu e Francisco Meixedo.

Questionado sobre se tem mais confiança este ano de que o plantel não sofra alterações a meio da temporada, Conceição lembrou que o mercado fica à porta do Olival e, sobre as renovações, enalteceu o mérito dos jogadores.

«O mercado fica à porta do Olival, perto do Dragão, o nosso cão. Sobre as renovações, não faço parte da administração. Claro que fico contente, é sinal de que o trabalho dos jogadores e da equipa técnica é reconhecido, mas sou treinador e não dirigente», limitou-se a responder.