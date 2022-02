Após o triunfo diante da Lazio (2-1), Sérgio Conceição tornou-se o primeiro treinador da história do FC Porto a chegar às 100 vitórias no Estádio do Dragão.

O atual técnico dos dragões precisou de 122 jogos para atingir este número redondo, somando ainda 10 empates e 12 derrotas.

Conceição já era o treinador azul e branco com mais vitórias em casa, uma marca que alcançou em setembro de 2020, quando superou o registo de Jesualdo Ferreira, que conseguiu 67 triunfos.