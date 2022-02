Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na flash interview à SIC Notícias, após a vitória no Dragão diante da Lazio, por 2-1, em jogo da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa:

«[Com que objetivo apresentou algumas alterações no onze?] Com o objetivo de ganhar o jogo.

[O que pretendia para o jogo aconteceu de imediato?] Houve coisas interessantes na primeira parte, mais na segunda. Porque aquilo que a Lazio fazia com bola tinha a ver com a nossa organização defensiva, principalmente no nosso primeiro momento de pressão, também com a má interpretação e, aqui, poderei ter sido eu o culpado naquilo que era o nosso plano de jogo. Houve correções ao intervalo. Acabamos por ganhar um jogo onde críamos muito mais do que o adversário, que tem qualidade e excelentes individualidades, um treinador muito experiente. Esta eliminatória está a meio, temos de estar preparados para o jogo da próxima quinta-feira, porque também vai ser um jogo difícil em Roma. Volto a dizer, contra uma equipa que tem qualidade.

[Saídas de Fábio Vieira e Grujic ao intervalo] Quando falo em alguns momentos em que não estivemos tão bem tem a ver com a equipa, com a organização coletiva. O Fábio e o Grujic estavam amarelados e, nesse sentido, decidi dar velocidade com o Galeno na ala esquerda, puxar o Otávio para o meio, para dar mais agressividade no corredor central, corrigindo um ou outro posicionamento da equipa, porque sempre que cumprimos com aquilo que trabalhamos, normalmente, somos uma equipa muito forte nesse momento do jogo.

[Resposta de Toni Martínez] Temos que olhar para o estado físico dos jogadores. O Evanilson tem jogado de forma consecutiva, o Vitinha e o Mehdi [Taremi] também. Temos um grupo competitivo, todos diariamente trabalham de forma a justificar a presença no onze. Depois, cabe-me [decidir], em função da estratégia definida para o jogo e da competição em si, do próximo jogo em Moreira de Cónegos, mais um extremamente difícil, mais uma batalha muito importante para o nosso principal objetivo que é o campeonato. Tem a ver com todo esse planeamento. Para dar oportunidade e meter o Toni Martínez no onze é porque tenho nele exatamente a mesma confiança que tenho no Evanilson e no Taremi.

[FC Porto tem condições de vencer a Liga Europa?] Somos candidatos a ganhar sempre o próximo jogo. Somos um clube com pergaminhos na Europa, que luta em qualquer jogo, sejam competições internas ou na Europa, para ganhar. Não vale a pena pensarmos no objetivo final quando temos muitas batalhas pelo meio, é pensar numa batalha de cada vez para, no final, não festejar vitórias, mas títulos.»