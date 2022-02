Declarações de Sérgio Conceição na conferência de imprensa após a vitória do FC Porto sobre o Arouca em jogo da 21.ª jornada da Liga:

«Enfrentámos um Arouca bem organizado, capaz de condicionar o nosso processo ofensivo, principalmente na primeira parte. Nós sempre tivemos o jogo controlado, no último terço chegávamos com critério, tivemos um golo anulado, mas o Arouca mostrou boa organização, agressividade e intensidade. Na segunda parte, desbloqueámos o jogo. Conseguimos mais situações para fazer golo, podíamos ter feito mais um ou outro. Faltou melhor definição. Também seria injusto para o Arouca.»

[Sobre o clássico de sexta-feira com o Sporting] «Era decisivo se fosse o último. São três pontos em disputa. É verdade que podemos ganhar três e não deixar o adversário ganhar, mas o importante hoje era pensar no Arouca. A partir de agora, estamos a pensar no jogo do Sporting.»

[Sobre a mudança de processos ofensivos sem Luis Díaz] «Senti alguma falta de ataque ao espaço, aquilo em que o Luis Díaz era muito forte. Temos de perceber que características têm os jogadores que ficaram cá, nomeadamente o Pepê, que gosta mais de vir para zonas interiores. Não tanto de explorar o espaço, apesar de ser um jogador rápido. Temos outros jogadores que o fazem e ele também vai ser capaz de o fazer. Temos o Galeno também, que lancei no início da segunda parte por achar que faltava diversidade no nosso jogo ofensivo.»

«Mesmo depois de termos feito golo, achava que necessitávamos de outras coisas no ataque, na nossa forma de chegar à baliza do adversário. Com o Arouca metido no seu terço defensivo e com muitos jogadores atrás da linha da bola era importante ter outras coisas. Nomeadamente o Galeno, que nos dá capacidade de mesmo com pouco espaço fazer movimentos de rotura interessantes. O João Mário naquilo que é a capacidade de provocar desequilíbrios vindo de trás para a frente. E o Mehdi Taremi para nos dar outra presença e outro peso junto da linha defensiva do Arouca.»

[Passados seis jogos o FC Porto não sofre golos num jogo em que Pepe regressa] «Pepe é um jogador importante, como foi o Fábio Cardoso neste período em que ele não pode jogar. Não é um jogador que determina a capacidade de sofrer golos, é a equipa. Tudo depende de a equipa funcionar bem no seu processo defensivo. O Zaidu também entrou porque o Wendell está castigado. Posso partilhar uma informação: antes do jogo felicitei o Fábio. Dei-lhe os parabéns por todos estes jogos em que andámos a jogar só com dois centrais. Teve um comportamento excelente.»