Na véspera do jogo frente ao Arouca, o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, reconheceu que tem faltado objetividade ofensiva aos dragões esta época.

Em conferência de imprensa, o técnico portista entrou numa «conversa de futebol», como gosta, e explicou porque é que os azuis e brancos não têm sido tão eficazes como em outros anos.

«Se a equipa perde objetividade no ataque? Sim, sinto, é uma das situações que temos analisado. Vamos entrar aqui numa conversa de futebol, e gosto muito. A posse de bola pode ser de várias formas. Depende do que é o nosso sistema tático e dos jogadores, que têm diferentes características. A partir daí defino como é que podemos chegar à baliza adversária. No ano passado, tínhamos um jogo elogiado por toda a gente, pela forma como nós chegávamos brilhantemente à baliza, para algumas pessoas. Eu sou adepto de uma determinada forma, mas é o meu gosto. Mas percebo. Tínhamos jogadores com uma capacidade técnica que nos permitia desmontar os adversários de uma forma diferente. Mas também já foi diferente», começou por dizer.

«O futebol é simples: é marcar e não sofrer. Falta-nos mais agressividade no último terço. E não olhem para o Conceição como muitos querem olhar. Não é agressividade de grito. É pela forma como se faz o movimento, como se vai para o duelo ofensivo, como rematamos à baliza, como passamos ao colega», continuou.

Conceição concluiu depois: «A boa agressividade tem faltado ao FC Porto, nomeadamente à entrada do último terço. Temos mais percentagem de posse de bola, mas também é nossa obrigação, como equipa grande que somos. Temos tido muitas ocasiões, mas é preciso meter a bola lá dentro. De forma direta, é verdade. Tem-nos faltado um bocadinho disso.»