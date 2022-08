O treinador do FC Porto, Sérgio conceição, aproveitou uma pergunta sobre Vitinha e Fábio Vieira, durante a conferência de antevisão ao Vizela, para enviar três abraços sentidos: ao fisiologista da equipa, ao Benfica e à cidade de Guimarães.

À questão sobre o efeito de perder Vitinha e Fábio Vieira, o técnico respondeu: «Perder é o Eduardo (Oliveira), nosso fisiologista, perder o pai, isso é que é perder. Daqui vai um grandíssimo abraço para ele. Essas são as verdadeiras perdas.»

Depois, Conceição continuou e lembrou o falecimento de Fernando Chalana e os episódios de violência registados em Guimarães, antes e depois do Vitória-Hajduk Split.

«Tenho de referir também o nome do Chalana, foi um génio, um dos melhores da história do futebol português. Quero mandar um abraço a toda a gente, incluindo sócios, adeptos e toda a estrutura do Benfica. Um abraço também para as pessoas de Guimarães, que viveram esta semana coisas que não são nada boas para o futebol. Na minha opinião, aquilo são delinquentes que utilizam o futebol para a violência gratuita.»