Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na flash interview da Sport TV após a vitória sobre o Estoril por 3-2:

«Entrámos muito bem no jogo, a condicionar a dinâmica do adversário em posse. O Estoril ainda não tinha chegado à nossa baliza quando empatou o jogo.

Houve algumas incidência do jogo que no pormenor correram muito bem ao Estoril, que foi extremamente eficaz, porque se não estávamos aqui a falar de outro resultado. Não quer dizer que o Estoril não estivesse um bocadinho melhor do que com o Vizela. Sem dúvida, vi uma equipa mais agressiva do que na semana passada, com alguns jogadores a subirem nesse patamar. A nós cabia-nos fazer o jogo da melhor forma e acho que foi bem preparado e que os jogadores interpretaram bem o que queríamos. Depois, há pormenores que estão associados a erros individuais nossos que não podemos permitir porque há momentos da época em que um erro custa um golo. Foi essa a sensação com que fiquei hoje. Mas vitória justa e mérito dos jogadores. Tem sido um ciclo terrível de jogos e agora temos mais um na terça-feira e estamos aqui para dar resposta.»

[Faltou alguma capacidade de gestão ao FC Porto?]

«As substituições que fiz foi no sentido de dar sempre algo mais ao jogo, com 2-1 e com 2-2. O Estoril soltou-se um bocadinho mais na segunda parte, mas muito por culpa nossa, sinceramente. Perdas de bolas fáceis, lembro-me do lance do penálti. Erros básicos que a este nível não podemos ter. Mas há aqui muitos jogadores que vieram da equipa B, de equipas do nosso campeonato em que não estavam habituados a competir ao mais alto nível de três em três dias. Leva o seu tempo e é absolutamente normal.

[As ausências de habituais titulares como Taremi ou Pepê. Teve a ver com gestão?]

«Esses jogadores fazem parte do grupo de trabalho, assim como os que jogaram de início. Fizemos um jogo competente em Chaves e demos continuidade ao que fizemos nesse jogo contra o Chaves. Depois, perceber, e vocês viram hoje, que o Galeno ainda não está a 100 por cento, o Pepê está durante a semana em grande dificuldade, consegue treinar com o seu espírito de sacrifício mas limitado. E o Taremi ficou no banco como pode jogar de início, assim como os outros dois atacantes que jogaram em Chaves e que iniciaram o jogo hoje e fizeram uma excelente prestação e cada um fez um golo em Chaves.

Não faz sentido fazer essa gestão: pensei neste jogo, porque se perdermos mais pontos fica ainda mais difícil aquele que achamos que é o nosso principal objetivo, que é a conquista do campeonato.»

[Sobre a lesão de João Mário]

«Amanhã [sábado] vamos fazer o exame. Pelo que me diz o Doutor, não me parece nada de grave, que seriam os ligamento cruzados. Numa primeira análise, parece que não é, mas perceberemos a dimensão da lesão quando ele fizer o exame que vai fazer.»