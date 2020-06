O treinador do FC Porto garante que a crise de resultados do Benfica não é abordada no balneário azul e branco, mas deixou uma palavra solidária perante a situação de Bruno Lage, cujo futuro tem sido discutido nos últimos dias.

«Se gosto de ver discutido - estão sempre a tocar no Benfica - na praça pública, um colega de profissão da forma que está a ser discutido o Bruno Lage, não gosto. Mas temos de aceitar, fazemos parte deste mediatismo todo, desta publicidade no futebol. Sinceramente eu não gosto de ver um colega de profissão e esse respeito tenho pelo Bruno Lage, pelo Pepa, pelo Nuno Manta, seja quem for...», respondeu Sérgio Conceição em conferência de imprensa.

Ainda sobre a luta pelo título com o Benfica, Sérgio Conceição frisou que o FC Porto sem o seu «percurso». «Não se fala disso [do que se passa no Benfica], os jogadores estão focados no trabalho, há bom espírito, seriedade, consciência das dificuldades até final da época. Podemos ganhar dois títulos importantes, é dentro desse realismo, sem olhar ao barulho cá fora», sublinhou.

