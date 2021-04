O FC Porto parte para a 28.ª jornada com seis pontos de atraso para o líder Sporting a sete jornadas do fim e entrará em campo ante o V. Guimarães já depois de os leões terem jogado ante o Belenenses. Independentemente disso, o treinador dos portistas, Sérgio Conceição, sublinhou que não há espaço para perder mais pontos até ao fim: seja para reduzir distâncias na luta pelo título, ou para manter a margem para o Benfica, terceiro classificado a seis pontos dos dragões.

«Independentemente do respeito pelos adversários, principalmente nas competições internas, o jogo depende muito do que fizermos, porque tenho a consciência de que, se estivermos bem, com maior ou menos dificuldade nós ganhamos o jogo. É isso que vamos querer fazer, estar bem nos momentos do jogo e conquistar os três pontos. Não podemos dar-nos ao luxo de perder mais pontos e, até ao final, é ver o que vai acontecer», disse, em conferência de imprensa, esta quarta-feira.

Por outro lado, o FC Porto encontra um V. Guimarães que já viu o Paços de Ferreira perder na abertura da ronda ante o Farense (0-2) e, por isso, os minhotos, caso vençam no Dragão, ficam a três pontos do quinto lugar. Conceição está consciente disso, fez a radiografia ao adversário e diz que não espera um jogo mais ou menos aberto por causa desse objetivo que a equipa de Bino tem.

«À medida que vamos caminhando para o final, é normal que cada equipa tenha os seus objetivos e o Vitória, obviamente, quer aproximar, até pelo resultado de ontem do Paços. Vamos encontrar um Vitória com uma dinâmica interessante, neste novo modelo que muitos treinadores estão a adotar com uma linha de cinco - três centrais e dois laterais - dois médios (em principio o Pepelu e o André André), o Estupiñán na frente e, provavelmente, jogará o Edwards e há a dúvida do André Almeida ou do Rochinha. Vamos estar atentos à boa ocupação do espaço, porque os alas têm características interessantes, exploram bem o espaço interior, aceleram com bola e os dois laterais são ofensivos. Independentemente de se apresentar com uma postura mais baixa ou não, vai ser um jogo em que o Vitória vai querer atacar e nós temos de estar atentos. Não é por querer chegar ao quino lugar que vai ser mais ou menos aberto», disse.

O FC Porto recebe o V. Guimarães às 21 horas de quinta-feira. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.