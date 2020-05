Óliver Torres falou pela primeira vez sobre a saída do FC Porto ao Maisfutebol, numa entrevista realizada em Sevilha há quase cinco meses. O médio confessou o seu amor pelos dragões e disse que na última noite na Invicta chorou na Ponte D. Luís. Agora, Sérgio Conceição respondeu.



Por entre muitos elogios ao comportamento do seu ex-atleta, o treinador do FC Porto fez questão de explicar a saída do atleta no passado verão, após uma época de menor utilização.



«Eu quero é perguntas difíceis [dos adeptos]. Não é a pergunta do menino sobre séries. Nunca me perguntaram sobre a saída do Óliver, por exemplo», disse o Sérgio Conceição no programa 'FC Porto em Casa'.



«É um miúdo fantástico, teve uma passagem positiva pelo FC Porto. No primeiro ano deu um bom contributo, mas por vezes é difícil segurar jogadores que estão a um ano do fim do seu contrato», começou por referir o treinador.



«Também vou à Ponte D. Luís e fico comovido. (…) Mas ele esteve a semana toda a chorar para ir embora. Temos de ver os jogos, o rendimento e o que encaixaria o FC Porto nessa venda. Esse não é o meu trabalho. Em conjunto foi tomada uma opção, pois era importante para o FC Porto.»



Conceição mostrou de forma evidente que não é ele o único a ditar indicações no mercado de transferências, pois esse «é um trabalho conjunto» e o FC Porto tem «o melhor dirigente de todos os tempos».



«A estima que tinha pelo Óliver é a que tenho hoje por ele. Como treinador há situações que não consigo controlar. Estamos bem liderados pelo melhor dirigente de todos os tempos.»