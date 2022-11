Pepe está próximo de voltar ao treinos do FC Porto. Sérgio Conceição revelou esta segunda-feira que o internacional português está a recuperar bem da lesão mas ainda não está disponível para a partida com o Mafra, tal como Zaidu e Veron.

«Posso dizer que o Cláudio Ramos vai jogar, jogou contra o Anadia e vai continuar na baliza amanhã [terça-feira], é o único jogador que posso adiantar que vai jogar, os outros estão disponíveis excluindo o Zaidu e o Veron, e o Pepe está próximo de voltar à competição mas é difícil para este jogo», afirmou o técnico portista.

Face aos elogios do treinador do Mafra. Ricardo Sousa, pelo trabalho desenvolvido nos últimos anos no FC Porto, Conceição, é claro no seu método.

«Eu faço o meu trabalho dentro daquilo que tenho à disposição, os jogadores vão observando a mensagem, vão trabalhando diariamente dentro de um contexto de muita exigência, é muito exigente trabalhar aqui, sou muito exigente comigo e exijo o máximo dos outros também. Na evolução dos jogadores, sou bem pago para isso, mas fico contente com esses elogios. O Ricardo Sousa a mesma formação que eu», confidenciou.