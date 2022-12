O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, voltou a deixar elogios ao central Pepe na sequência dos Dragões de Ouro e falou em dar «andamento», ao fazer a ponte da gala, na última noite, para o jogo de quarta-feira, ante o Gil Vicente, para a Taça da Liga.

«Agora temos de despir o fato de gala, já devíamos. Hoje já apareceram, não de pijama também que é para não entrar a dormir, mas com fato de treino, o fato macaco no fundo. São os calções, as meias, as chuteiras, as caneleiras. Dar andamento a isto. É muito bonito, mas amanhã as pessoas que nos aplaudiram ontem, estão a assobiar e a criticar. Faz parte. O que passou, passou. Importante é amanhã com o Gil», começou por dizer, em conferência de imprensa, na antevisão aos quartos de final.

«O resto não é importante e eu frisei o nome do Pepe [ndr: na gala, ao dizer para se utilizar o «fato» do Pepe] porque acho que é um jogador que continua muitíssimo forte no que faz porque é super competitivo. Fora do campo é também um profissional, cuida-se, quer muito estar sempre disponível a todos os níveis e acho que o Pepe representa bem o balneário e o grupo de jogadores do FC Porto. Uns tem mais dificuldade em entender isso, mas vão entendendo. Outros já de forma intrínseca já têm esses valores e os que não têm, têm de dar ao chinelo para aprender, senão fica uma vida difícil para quem não tem esse estado de espírito», referiu Conceição.

Ainda os Dragões de Ouro e elogios a Pinto da Costa

Conceição relativizou o prémio individual na gala e atribuiu méritos a todos os que trabalham no FC Porto.

«Em relação aos Dragões de Ouro, digo sempre: a nossa vida, o nosso trajeto e caminhada vai-se fazendo dia-a-dia e as coisas vão acontecendo de forma natural. Prémios individuais gosto, ou seja, não os desprezo. Por trás está uma conquista coletiva e isso para mim faz sentido. Com este Dragão de Ouro, podia dizer que ali estão as pernas dos jogadores, a cabeça é a equipa técnica, a língua será o departamento de comunicação… Aquele dragão envolve toda a gente que trabalha aqui», apontou, falando também do atual presidente do FC Porto.

«Ontem tive oportunidade de dizer no fim da festa, e não é que eu seja muito de festas, mas temos de usufruir e desfrutar de uma figura ímpar no futebol mundial, acho que não damos o devido valor ao que presidente fez no clube e numa região e se calhar só daqui a uns anos vamos dar esse valor», frisou.

O FC Porto-Gil Vicente joga-se no Estádio do Dragão e define um dos quatro participantes na final a quatro da Taça da Liga, em janeiro. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.