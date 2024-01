O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, considerou este sábado que a candidatura do atual presidente dos dragões, Pinto da Costa, é produtiva «para a vida do clube», no sentido de haver «um debate de ideias e de propostas» entre as várias candidaturas.

«Em relação à opinião, obviamente tenho opinião. Eu, como trabalhador do FC Porto, sendo presidido por um presidente que, nos últimos 40 anos, ganhou o que ganhou e é o presidente mais titulado do mundo e também para que nestas várias candidaturas haja debate de ideias e de propostas que cada um tem, é sempre produtivo para a vida do clube, sem dúvida», afirmou, em conferência de imprensa, questionado pelo anúncio da candidatura de Pinto da Costa.

Questionado sobre se Pinto da Costa lhe pediu apoio e se vai votar nas eleições, Conceição afirmou que o que o atual presidente pede é «rigor» e «competência» aos trabalhadores do FC Porto.

«Só quem não conhece o presidente é que pode meter uma notícia dessas cá para fora. O presidente, o que me pede, é o que pede a todos os trabalhadores do FC Porto: trabalhar com o máximo rigor, a máxima competência. O que ele quer, seguramente, em termos de apoio de todos os funcionários do FC Porto e são centenas, é que estejam diariamente com essa base presente: rigor, competência, ambição e paixão de cada um, a dar o melhor pelo FC Porto», referiu.

«Isso não é importante para agora, se vou votar. Eu sou sócio, tenho o direito de votar», completou.

O Farense-FC Porto joga-se a partir das 18 horas de domingo. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.