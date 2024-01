Eis fumo branco, e provavelmente azul, e a confirmação de que Jorge Nuno Pinto da Costa é recandidato à presidência do FC Porto.

Na tarde desta sexta-feira foi divulgado o site «Todos pelo Porto», no qual se lê sobre um «projeto de renovação», que será apresentado aos sócios e adeptos do clube a 4 de fevereiro (domingo) no Coliseu do Porto, a partir das 17h.

«O “Todos pelo Porto” é um projeto de renovação, que irá redefinir o patamar competitivo do clube, contando com uma equipa de gestão contemporânea, comprometida em assegurar a sustentabilidade financeira e preservar o nosso espírito indomável. És fundamental nesta renovação, que chamamos de Porto Novo, um projeto de todos nós, liderado por Jorge Nuno Pinto da Costa. Pelo Porto, rumo a novas conquistas», lê-se.

Assim, Pinto da Costa junta-se a Nuno Lobo e a André Villas-Boas na corrida à presidência do FC Porto. As eleições estão agendadas para abril e Pinto da Costa tentará atingir o 16.º mandato na liderança dos portistas.