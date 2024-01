O FC Porto regressou esta sexta-feira aos treinos, tendo em vista a visita ao Farense, a contar para a 19.ª jornada da Liga. Contudo, a turma de Conceição pisou o relvado do Olival desfalcada.

Do boletim clínico constam Marcano, Gonçalo Borges, Eustáquio, e Marko Grujic, enquanto Zaidu e Taremi continuam ao serviço das respetivas seleções na CAN e na Taça Asiática.

Os azuis e brancos esclareceram que Eustáquio e Grujic apresentam «síndrome gripal» e, por isso, limitaram-se a realizar trabalho de ginásio.

Os dragões voltam a treinar no Olival na manhã deste sábado, às 10h30, e, uma hora e meia mais tarde, Sérgio Conceição falará aos jornalistas sobre o jogo no reduto do Farense, que será transmitido, em direto, pelo Maisfutebol.

A visita aos «leões de Faro» está agendada para domingo, às 18h.