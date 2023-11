O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, em declarações na flash interview da SportTV após a vitória frente ao Vitória de Guimarães (2-1), em jogo da 11.ª jornada da Liga:

«Demos muito ao Vitória, não é bem assim, o Vitória tem essa qualidade. Entrámos bem no jogo, mas no penálti o Vitória meteu-se por cima no marcador. Mudando a nossa estrutura habitual, para encontrarmos superioridade no meio, não conseguimos na primeira parte, a verdade é essa. Houve má interpretação de quando devíamos utilizar o Evanilson através do jogo direto. Muitas vezes vimos o Vitória a atacar de forma rápida porque ganhava a segunda bola. Na segunda parte retificámos, não foi um jogo fantástico, mas foi muito competitivo. Tivemos possibilidade de matar o jogo, não o conseguimos fazer. Um campo difícil, frente a uma equipa difícil, mas o resultado é justo. Se o Vitória tivesse empatado não seria escândalo nenhum, mas ficam os três pontos para a minha equipa muitos importantes.

[Sobre as muitas oportunidades do Vitória, preocupa-o?] Na primeira parte pecámos muito esticar o jogo, não ganhámos o primeiro duelo. E neste tipo de jogos, com um ambiente difícil, com os adversários galvanizados… sabíamos disso tudo, houve uma má interpretação da nossa dinâmica. É justo dar o mérito ao Vitória pelo jogo que fez.

[Sobre Zaidu] Levou um pisão forte e estava em dificuldades. Antes disso, mesmo no jogo senti que não estava tão bem, não podemos esquecer-nos que esteve muito tempo de paragem. Os dois jogos que fez agora depois dessa lesão e ir buscar esse ritmo competitivo nunca é fácil, principalmente nestes jogos. Teve o mérito do golo e quando o vi com alguma dificuldade, meti o Taremi e o Galeno e baixei o Pepê, algo a que ele está habituado e que deu os seus frutos, pois podíamos ter feito mais golos.

[Sobre o dérbi entre Benfica e Sporting?] O nosso foco, sinceramente, é trabalhar em cima deste jogo já a partir de amanhã, perceber o que não fizemos tão bem e trabalhar a equipa para uma evolução contínua e não de altos e baixos. Tenho ficado com alguma azia porque vejo que já há comportamento adquiridos e que os jogadores sabem que têm de fazer e às vezes não fazem. Depois se tentam fazer, pode errar-se, mas nunca na intenção de fazer as coisas bem. É essa a nossa preocupação e os outros jogos toda a gente vai jogar contra toda a gente.

[Mas vai ver o dérbi?] Obviamente que sim, como apaixonado de futebol, é um dérbi. São dois rivais que estão à nossa frente, obviamente que vou ver.»