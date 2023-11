Figura: Diogo Costa

Que noite! Foi um herói, de braçadeira no braço após a lesão de Pepe, ele que manteve a equipa agarrada ao jogo com defesas enormes, numa altura em que o V. Guimarães estava a passar-lhe por cima. Pelo menos aos 20, 23, 35, 39 e 77 minutos parou remates de Jota, André Silva e Mangas e Dani Silva. No fundo evitou cinco golos, ele que só não parou a recarga ao penálti.

Positivo: Francisco Conceição

Não fosse a noite admirável que Diogo Costa e Francisco Conceição seria a figura da partida, naturalmente. Ele que foi fundamental no triunfo: em duas jogadas muito semelhantes, sobre a direita, a trabalhar sobre o adversário para ganhar espaço e finalizar em arco, assistiu primeiro Zaidu e fez um golaço depois. Defensivamente cometeu erros, mas no ataque foi decisivo.

Momento: Zaidu contra a corrente do jogo

O V. Guimarães estava a atropelar o FC Porto, perante um Sérgio Conceição irritadíssimo no banco com a incapacidade da equipa em reagir. Até que Zaidu, que andava preso por arames, com queixas que estavam a comprometer na defesa, foi aos 40 minutos ao ataque cabecear para golo um cruzamento de Francisco Conceição. Depois disso, o FC Porto ganhou vida.

OUTROS DESTAQUES

Jota

A velocidade do extremo foi um problema para a defesa do FC Porto, sobretudo para David Carmo e João Mário, que várias vezes viram Jota arrancar para criar grandes problemas a Diogo Costa. Pelo menos duas vezes ficou perto de marcar, mas encontrou um gigante na baliza.

Dani Silva

Foi a face mais evidente da capacidade do V. Guimarães pressionar alto, recuperar bolas e empurrar o FC Porto para trás. Enorme na luta, na agressividade, na disponibilidade física, numa partida jogada sempre nos limites. Pelo meio ainda obrigou Diogo Costa a grande defesa.