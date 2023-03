Sérgio Conceição não fará a habitual conferência de imprensa de antevisão na véspera do jogo da Liga.

O técnico do FC Porto não irá falar à imprensa no final do treino desta sexta-feira, marcado para as 10h30, no centro de estágios do Olival.

Conceição não está castigado, pelo que a decisão decorre de uma opção do próprio técnico na sequência da derrota do FC Porto diante do Gil Vicente no passado domingo, no Estádio do Dragão.