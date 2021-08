O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, foi questionado sobre as opções de mercado, se o clube pondera contratar mais jogadores.

O técnico respondeu: «Não sou diretor financeiro, não sei se há capacidade. O que eu vejo muitas vezes a dizer: 'Sérgio tens de ir buscar um lateral, um avançado, um médio...' Eu não tenho de ir buscar ninguém. Já tenho cinco filhos a jogar no jardim, já me dão um trabalho dos diabos. Os jogadores não são para mim, para jogar no meu quintal, não sou eu que os compro. Eu posso dar uma opinião técnica, e depois há todo um desenvolvimento e as negociações e muitas vezes o clube, como sabem, não é capaz de chegar, por este ou por aquele motivo, àquilo que nós queremos.»

Sobre se a manutenção do núcleo duro do plantel é benéfica, Conceição comentou «claramente que sim» e explicou: «Eu quero manter os jogadores que eu acho que são imprescindíveis na equipa, que são os que fazem parte da base do ano passado, mas não podemos virar a cara a quem bater a cláusula e levar esses jogadores. Somos mais vendedores do que compradores.»