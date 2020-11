Sérgio Conceição foi questionado pelos jornalistas, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Portimonense, sobre as declarações da irmã e representante de Felipe Anderson, que disse ter pedido uma reunião para ver se é possível fazer fazer algo que ajude o atleta a jogar.

«Comigo, ninguém falou. Aquilo que falam com a direção... Não vou perguntar ao presidente o que é que esteve a falar com a irmã do Felipe Anderson. Nem ele permitia isso», começou por dizer Sérgio Conceição.

«O porquê de ela dizer que precisa de uma reunião eu não sei, tem de perguntar a ela, não é a mim», continuou o treinador, negando que haja um problema falta de adaptação do jogador.

«Não está adaptado porquê? Ele chegou há pouco tempo. Se quiserem falar comigo sobre a adaptação Felipe Anderson ao treino, posso falar. Há jogadores que se adaptam mais rápido do que outros. Mas isso é normal e natural», frisou o técnico.

Sérgio Conceição foi ainda questionado sobre Sarr e Zaidu e afirmou: «Entraram bem e vão estando bem. O Zaidu tem um potencial enorme, mas temos de trabalhar alguns aspetos menos bom. Mas é jovem. Assim como Sarr. Têm muito para dar ao FC Porto.»