O Boavista joga com três centrais, mas só tem disponível um jogador de raiz para essa posição. O facto de os axadrezados terem três lesionados [Tiago Ilori, Porozo e Marcelo Djaló] que poderão estar fora das opções para o eixo da defesa será uma debilidade que o FC Porto vai tentar explorar no dérbi de amanhã?

À pergunta do Maisfutebol, Sérgio Conceição responde com cautela.

«O Boavista tem jogado num 3-4-3, 5-2-3 por vezes no jogo com os laterais a juntarem-se aos três defesas do corredor central, mas independentemente de quem joga tem sempre uma equipa equilibrada. Tem 11 golos marcados, 11 sofridos, nos últimos seis jogos perdeu só na Luz. Também não ganha já algum tempo, é verdade, mas o João [Pedro Sousa] tem ali uma equipa muito equilibrada. Tem um plantel interessante. Talvez não tenha sido construído no 'timing' certo, com algum atraso [nos reforços]. É verdade que também tem um ou outro lesionado, mas isso não vai facilitar em nada a nossa vida», afirmou o técnico do FC Porto na conferência de imprensa que decorreu ao início da tarde no Olival, sobre «um jogo que é diferente dos outros».

«Percebemos a importância e o mediatismo deste dérbi. Os jogadores tendem nestes jogos dar um bocadinho mais. O comportamento é mais aguerrido. Há muita vontade, muita emoção. Estamos à espera de muitas dificuldades amanhã», afirmou.

Sobre a queixa da APAF após críticas à arbitragem num lance de alegada simulação de Taremi (frente ao Paços de Ferreira), Conceição reagiu dizendo que «foi uma opinião sobre um determinado momento do jogo»: «Foi uma opinião não positiva, mas também as têm sobre mim. Os próprios árbitros podem fazer a sua análise: “Este treinador foi um burro dos diabos porque fez uma substituição malfeita.” Os adeptos julgam-me. Os jogadores são julgados e são criticados. Os dirigentes a mesma coisa.»

O dérbi entre FC Porto e Boavista, da décima jornada da Liga, está agendado para este sábado, às 17h00, no Dragão.