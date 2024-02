Otávio Ataíde levou o FC Porto a desembolsar 12 milhões de euros no mercado de transferências e ainda está em fase de adaptação ao novo clube.

Na antevisão ao jogo com o Arouca, Sérgio Conceição revelou que o defesa-central brasileiro está a assimilar os processos dos dragões, que são diferentes daqueles que tinha no Famalicão.

«Está a perceber quais são as nossas dinâmicas, aquilo que se faz aqui. Ainda hoje [domingo] fizemos um trabalho específico para o setor defensivo. Não é que ele estivesse a fazer as coisas bem ou mal, mas fazia de forma diferente do que nós queremos quanto a comportamentos na linha defensiva. Está a adaptar-se bem, está muito feliz, contamos com ele. É um jogador interessante, jovem e com potencial. É mais um para ajudar», vincou.

Formado no Flamengo, Otávio chegou a Portugal para jogar nos sub-23 do Famalicão no ano passado, afirmando-se como um dos titulares da equipa minhota na primeira metade desta temporada (cumpriu 19 jogos).