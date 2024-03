Sérgio Conceição garante que não agrediu o árbitro, no final do jogo de sub-9, em Cartaya e acrescenta que as imagens divulgadas pelo FC Porto não foram cortadas, pelo que o envio das mesmas foi feito na íntegra.

«Essa invasão que estão a dizer, não foi no fim do jogo, havia famílias a festejarem com os miúdos que ganharam o torneio, neste caso foi o Sevilha. Eu estava numa zona intermédia, que fica entre os dois campos de futebol de sete, onde fica o árbitro, zonas para assistência aos próprios jogos, os campos têm uma dimensão mais reduzida», afirma, em declarações ao Porto Canal, ao jornal O Jogo e ao Jornal de Notícias.

«Foi passada a imagem que eu entrei no final do jogo, a contestar alguma coisa e isso não é verdade. O campo terá certamente câmaras de vigilância e isso pode ser depois comprovado. Havia muitas pessoas junto à linha lateral, outros dentro do campo, outros até junto da baliza, onde o jogo finalizou naquele preciso instante.»

O técnico garante que a abordagem que teve para com o árbitro foi «tranquila» e confessa que apenas queria falar sobre a marcação de um penálti, já que podia ter culminado numa «final muito mais emocionante».

«Entretanto aquilo acabou, eles continuaram por ali, o árbitro pega nas suas coisas e vem tranquilamente para o balneário e é aí que eu o abordo, de uma forma tranquila, disse-lhe que podia ter marcado um penálti, porque a final seria muito mais emocionante se fosse a penáltis», refere.

«Não me deixou acabar tudo, disse-lhe, no fundo, num jeito amigável, entrar numa brincadeira, mas entretanto intrometeu-se esse eleito local, pelo presidente da câmara, que eu não sabia quem era, provavelmente ele também não sabia quem eu era.»

A partir daqui, Sérgio Conceição afirma que as coisas acabaram por «descambar», já que, no entender do técnico, o autarca «perdeu o controlo» e «empurrou, de forma agressiva, o Moisés», um dos filhos do técnico português.

«Se estamos a falar sobre o respeito entre pessoas, ele perdeu completamente o controlo e começou a empurrar de uma forma agressiva e depois, dentro do túnel, ainda foi mais agressiva, porque houve aí uma palmada no peito do Moisés», acrescenta.

«Nesse momento já estava a equipa de sub-9 no local, alguns pais inclusive, depois também o Vítor Bruno, o pai do João Mário, que também tem uma criança a jogar na equipa de sub-9 e juntou-se ali toda a gente. Pelos vistos o Paulo Assunção também estava presente e disponibilizou-se para testemunhar tudo aquilo que eu estou aqui a dizer.»

Por fim, o técnico garante que as imagens foram disponibilizadas na íntegra e não sofreram qualquer tipo de alteração. Sérgio Conceição explica que o vídeo foi enviado por um jovem que trabalha no «scouting» do Valladolid, para Moisés, um dos filhos do treinador.

«Um miúdo espanhol, que está identificado, disponibilizou-nos as imagens, porque viu as declarações do Presidente da Câmara local e como é um admirador de futebol, já que trabalha no «scouting» do Valladolid, ficou incrédulo com toda a situação», acrescentou.

«Decidiu enviar uma mensagem ao Moisés, que se ele quisesse disponibilizava o vídeo, onde não existiu qualquer agressão de ninguém, eu tenho essas mensagens registadas, houve sim agressão desse senhor para com o Moisés. O vídeo foi enviado na íntegra para o Moisés, que depois o enviou para mim, ou seja, o FC Porto não enviou um vídeo cortado para nenhum lado, fui eu, através do Francisco Empis, que enviámos o vídeo, na íntegra, como chegou às nossas mãos.»