Na antevisão à visita a Guimarães, na 11.ª jornada da Liga, Sérgio Conceição assegurou que o FC Porto foi ao detalhe na preparação do jogo e revelou que até foi descobrir onde vive o técnico dos vitorianos.

«O foco tem de estar completamente concentrado no trabalho e na preparação do jogo. Preparar diferentes cenários, inclusive esse ambiente muito apaixonado dos adeptos do Vitória, que conheço e tive o prazer de trabalhar. De fora, pode-se apoiar mais ou menos, assobiar mais ou menos, mas o que conta são os intervenientes diretos no jogo», começou por dizer.

«Olhámos e estudámos o Vitória ao pormenor. Posso dizer-vos que o Álvaro Pacheco vive a 20 quilómetros do estádio D. Afonso Henriques, em Vila Cova da Lixa. Até isso fui ver para perceber que há ali uma grande empatia de gente que trabalha dentro do Vitória e vive [o clube] como ninguém. Passei por lá e sei o que estou a dizer. É assim, exatamente como no nosso [clube]. Pela história, somos um clube de uma dimensão muito superior ao Vitória, mas o Vitória tem o seu peso, a sua história, é um campo muito difícil de jogar, não só a nível nacional como internacional. A humildade de perceber que vamos defrontar uma equipa e um ambiente difícil é a base para se começar a ganhar o jogo», acrescentou.

Conceição sublinhou que «o plantel do Vitória tem qualidade» e o treinador está «muito identificado com a paixão e forma de viver o futebol dos adeptos» vimaranenses. Além disso, o técnico dos dragões observou que o V. Guimarães «ataca de forma simples e direta, aproveitando muitas vezes os erros dos adversários».

«Temos de perceber que somos o FC Porto e queremos impor o nosso jogo, controlar o jogo, não a deixar passar o tempo ou com passividade, pelo contrário. Controlar de forma enérgica, agressiva, com a intensidade que nos caracteriza ao longo dos anos. Este ano nem tanto aqui ou acolá», assumiu.

O FC Porto joga em Guimarães este sábado, a partir das 20h30, numa partida que pode seguir AO MINUTO no Maisfutebol.