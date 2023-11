O FC Porto desloca-se a Guimarães para defrontar o Vitória na 11.ª jornada da Liga 2023/24. O jogo realiza-se no sábado, a partir das 20h30, no Estádio D. Afonso Henriques. Fique com as primeiras declarações de Sérgio Conceição, na conferência de imprensa de antevisão do encontro.

«Desde que cheguei aqui, as dificuldades têm sido grandes, mas isso é a realidade dos treinadores. Estamos sempre à procura da perfeição, mas andamos sempre longe. Ao longo destes anos, fomos sempre trabalhando ao máximo para ir ao encontro da exigência dos adeptos, não só ao nível dos resultados, mas também das exibições», salientou o treinador.

Aprimorar o desempenho defensivo, por exemplo, é um dos focos do trabalho da equipa técnica do FC Porto: «O foco foi corrigir, analisar, observar o jogo com o Antuérpia, porque cada jogo nos vai dando situações diferentes, positivas ou não. Defensivamente é importante perceber que quando perdemos a bola, a nossa recuperação não pode ser na nossa grande área, isso tem acontecido algumas vezes. Com o Antuérpia, em termos coletivos, gostei bastante mais do que gostei contra o Estoril. Dentro daquilo que é a base e os princípios da nossa equipa, ver o que há a melhorar.»