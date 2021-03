Vítor Baía deixou um rasgado elogio a Sérgio Conceição, na sequência do apuramento para os quartos-de-final da Liga dos Campeões, considerando-o um dos melhores técnicos da atualidade.

«Sérgio Conceição está ao nível dos melhores treinadores do mundo neste momento. Tem tido um papel importantíssimo. Quando ao nosso presidente é uma inspiração, é impressionante ver alguém com a sua experiência motivadíssimo e a sofrer de uma forma genuína.O presidente é o nosso grande mestre e líder, é a nossa locomotiva. Está cada vez melhor», referiu o administrador da SAD, ao Porto Canal.

Baía deixou também uma palavra para Mehdi Taremi, que foi expulso no jogo frente à Juventus, assinalando que o FC Porto necessita de futebolistas com o perfil do iraniano: «O FC Porto é reconhecido desde há muitos anos pela sua evolução, crescimento sustentado, com títulos internacionais incríveis, temos tantas Liga dos Campeões como a Juventus, ao comparar os clubes tem de se olhar para os títulos internacionais, quando eu andava nos fóruns da UEFA e da FIFA sentia-se o respeito pelo FC Porto, pelo seu trajeto, a sua alma, o seu ADN. A cultura FC Porto é reconhecida em todo o mundo. Quando estivemos na contratação do Taremi pesou mais a nossa história, ele disse que o Benfica e o Sporting podiam dar-lhe milhões que ele preferia o FC Porto. Queremos jogadores destes, que não olhem só para a parte financeira e que olhem para o projeto e história.»

O antigo guarda-redes do FC Porto recordou também o jogo frente à Juventus daquele que ocorreu precisamente 17 anos antes, frente ao Manchester United, e que valeria o título de campeão europeu a si e ao FC Porto em 2003/04.

«Sabemos que não íamos estar por cima e que teríamos de ser solidários, humildes. Aconteceu também em Manchester, em 2004. Quando lhes saiu o FC Porto no sorteio, houve algum facilitismo. Mas, só quem não conhece o FC Porto poderia achar fácil. Para mim, o FC Porto é sempre favorito, seja em que campo for. Não temos medo de ninguém e foi o que aconteceu», concluiu.