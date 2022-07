David Carmo está muito perto de se tornar reforço do FC Porto.

A notícia foi avançada pelo Jornal de Notícias e confirmada pelo Maisfutebol: nesta altura já há um entendimento fechado entre os clubes, faltando apenas à SAD portista chegar também a acordo com o próprio David Carmo.

Nesse sentido, o FC Porto já iniciou conversas com a Pro Eleven, agência de Carlos Gonçalves que representa o central, de forma a fechar todos os detalhes para concluir a transferência.

David Carmo, central de 22 anos, já chamado ao trabalhos da Seleção Nacional, era um desejo expresso de Sérgio Conceição, que sempre colocou o jogador no topo das suas preferências para substituir Chancel Mbemba.

A contratação do jogador do Sp. Braga, de resto, não tem nada a ver com as dificuldades em fechar o brasileiro João Victor, outro desejo de Conceição, já que o treinador portista pretendia dois centrais.

David Carmo, de resto, apresentou-se esta segunda-feira em Braga para iniciar a nova época, enquanto aguarda pela conclusão das negociações.