São já dez os jogos entre o treinador Ruben Amorim e o treinador Sérgio Conceição, e o equilíbrio não podia ser maior: três vitórias para cada lado e quatro empates.

O triunfo de quinta-feira do FC Porto frente ao Sporting veio equilibrar as contas – de acordo com dados avançados pelo playmaker stats – de uma história que começou em janeiro de 2020.

Na altura, Amorim dava os primeiros passos como técnico do Sp. Braga, e foi ao Dragão complicar a vida dos azuis e brancos na luta pelo título com o Benfica com uma vitória por 2-1, à 17.ª jornada.

Oito dias depois, novo duelo, desta vez a valer um título: na final da Taça da Liga, os bracarenses voltaram a vencer, desta feita por 1-0, e Amorim ampliava a vantagem.

Seis meses depois, em julho, e já como timoneiro do Sporting, Amorim caiu pela primeira vez frente a Conceição, numa partida que valeu novamente um título. Desta feita, foi o FC Porto a festejar o campeonato nacional, depois de uma grande recuperação perante o Benfica.

Na época passada, houve dois empates para o campeonato, e o triunfo para Amorim na meia-final da Taça da Liga, que os homens de Alvalade viriam a conquistar na final ante o Sp. Braga.

E foi no último mês e meio que Sérgio Conceição repôs o equilíbrio. Depois de duas igualdades para a Liga, o treinador do FC Porto superiorizou-se nos dois jogos da Taça de Portugal, que lhe valem assim o Jamor e o equilíbrio nas contas pessoais com Ruben Amorim.

Vantagem mínima nos golos

Mesmo nos golos, a vantagem é ligeiríssima para as equipas de Conceição: 12 golos marcados, 11 sofridos.