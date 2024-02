Japão e Irão protagonizaram um jogo da Taça Asiática digo de uma final: com emoção e incerteza até ao fim, decidido com um golo marcado de penálti aos 94 minutos.

O Irão venceu por 2-1 e segue para as meias-finais, enquanto o Japão regressa a casa.

O confronto tinha, de resto, a curiosidade de colocar frente a frente Morita (Sporting) e Taremi (FC Porto), embora só o primeiro tenha jogado: Taremi foi expulso na última partida e por isso cumpriu castigo.

Ora Morita foi uma das figuras do jogo e abriu o marcador aos 29 minutos, com um golo que colocou o Japão a vencer: um golo celebrado em grande, com direito até a imitação do festejo de Gyokeres.

Na segunda parte, porém, o Irão deu a volta ao resultado. Começou por fazê-lo com um golo de Mohammad Mohebi, aos 55 minutos, após assistência de Azmoun. Pouco depois, o mesmo Azmoun fez o segundo golo, que foi anulado por um fora de jogo que parece não existir. O VAR, no entanto, não emendou a decisão do VAR e o golo não contou mesmo.

No último minuto dos descontos, Jahanbakhsh converteu o penálti que garantiu a vitória do Irão, com uma grande festa no relvado e lágrimas na bancadas: uma festa imensa por um triunfo que deixa caminho aberto à seleção de Taremi rumo ao título.

Numa tentativa desesperada, o Japão ainda tirou Morita de campo aos 95 minutos para lançar Hosoya, mas não havia nada a fazer e o jogo acabou logo a seguir.