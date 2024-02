Hidemasa Morita inaugurou o marcador no jogo dos quartos de final da Taça Asiática frente ao Irão.

O médio do Sporting apareceu a rematar no interior da grande área e bateu o guarda-redes iraniano, colocando os ‘Samurais Azuis’ em vantagem.

Japan took the lead 1-0 with Hidemasa Morita.pic.twitter.com/IGb9EplWf4

— FootColic ⚽️ (@FootColic) February 3, 2024

Na hora de festejar, Morita imitou o colega de equipa Viktor Gyokeres, fazendo com as mãos o mesmo gesto que o avançado sueco costuma fazer.

Ou, se tentou fazer uma máscara de samurai, o efeito saiu muito próximo da coreografia de Gyokeres.