As seleções do Japão e do Irão defrontam-se este sábado, em Al Rayan, no Qatar, para os quartos de final da Taça Asiática.

O médio sportinguista Morita faz parte do onze titular da equipa nipónica, depois de ter sido suplente utilizado no último jogo, o triunfo sobre o Bahrein nos oitavos de final.

Já Taremi está indisponível para este jogo, depois de ter sido expulso por acumulação de amarelos no encontro dos oitavos, com a Síria. O avançado portista já marcou três golos na prova.

