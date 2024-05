Stephen Eustáquio agradeceu publicamente o apoio que tem recebido, após o falecimento do seu pai.

Um ano depois de ter perdido a mãe, o médio do FC Porto volta a atravessar um momento difícil.

«O que a memória ama, fica eterno», escreveu o luso-canadiano, acrescentando «Obrigado a todos», numa mensagem na sua conta oficial de Instagram, que é acompanhada por uma foto sua com os pais projetada num dos ecrãs gigantes do Estádio do Dragão.

A publicação de Eustáquio, que não esteve presente no dérbi contra o Boavista, este domingo, motivou várias mensagens de apoio de jogadores do plantel portista, como Taremi, Pepê, Toni Martínez, Namaso, Zé Pedro, João Mendes e até ex-jogadores dos dragões, como Otávio.