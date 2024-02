A Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto anunciou à Agência Lusa ter registados 19 grupos organizados de adeptos, vulgarmente conhecidos por claques, dos quais sete são de clubes da Liga.

Para além destas sete que pertencem a clubes da Liga, há ainda cinco da II Liga, três da Liga 3 e outras tantas do Campeonato de Portugal, tendo no seu conjunto declarado possuírem um total de cerca de 5.300 adeptos.

Os Super Dragões, claque afeta ao FC Porto, são os que registaram mais elementos, num total de 4.000. As outras claques legais de clube da Liga pertencem a Boavista (281 elementos), Sporting (179, da Brigada Ultras, sendo que não há protocolo com Juve Leo ou Diretivo XXI), Estrela da Amadora (157), Rio Ave (56), Famalicão (51) e Gil Vicente (46).

Os clubes da II Liga são Nacional, Tondela, Marítimo, AVS e Feirense, da Liga 3 são Sanjoanense, Caldas e Lourosa, e do Campeonato de Portugal são Vitória de Setúbal ([duas claques, o VIII Exército e o Ultras Grupo 1910), Tirsense e Beira-Mar.

A Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto referiu ainda que três grupos de adeptos foram suspensos ou cancelados a pedido dos respetivos clubes (entre os quais Desp. Chaves e Torcida Verde, do Sporting) e outros dois (Vitória de Guimarães e Arouca) foram suspensos por incumprimentos por parte dos clubes.

A lista de 5300 adeptos inscrita nas claques foi enviada, preventivamente, para a Procuradoria-Geral da República (PGR).

Recorde-se que desde agosto de 2023, com a alteração legislativa de reforço dos mecanismos de combate à violência no desporto, a claques organizadas foram obrigadas a estar constituídas como associação e registadas pelos clubes (considerados os promotores dos eventos) na Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto.