O FC Porto surge no terceiro lugar do ranking mundial de sustentabilidade da Global Sustainability Benchmark in Sports da época 2021/22.

A performance dos dragões foi avaliada pela primeira vez e surge logo muito bem classificada. Numa avaliação até 100, aos azuis e brancos é atribuído um resultado de 79%, num balanço global das quatro principais áreas em análise: ambiente, social, Corporate e Governance.

Apenas a Fórmula E, líder do ranking, e o Borussia Dortmund, ambos com uma avaliação final de 81%, superam o FC Porto. O relatório do GSBS destaca a «estratégia clara e a abordagem ambiciosa» nesta área, além da «estrutura e organização sofisticadas».